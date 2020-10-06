شاهد بالفيديو... جومانا مراد ترزق بتوأم... ولد وبنت

وأطلقت على الولد اسم علي، وعلى البنت اسم ديانا، وأكدت أنها قامت بتصوير مسلسلها الأخير "خيانة عهد" وهي حامل في الشهور الأولى، ولكنها خضعت لعملية ولادة مبكرة قبل الشهر السابع من الحمل في أمريكا لأسباب صحية.

في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي قالت الممثلة جومانا: "أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل "خيانة عهد"، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا، اعتذرت عن أعمال كثيرة، بس الحمد لله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا".

كما نشرت جومانا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، علقت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا، أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده الصالحين آمين آمين يا رب العالمين.

يذكر أن جومانا عادت للدراما المصرية بموسم رمضان 2020 بعد غياب طويل، وشاركت ببطولة مسلسل "خيانة عهد" مع النجوم يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج "العدل غروب"‎.