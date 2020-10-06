في 10 أيام فقط... محمد هنيدي يكشف عن "إنجاز قياسي" لشراء سيارة مكيفة

كشف الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، عن قيامه بإنجاز قياسي في 10 أيام فقط من أجل شراء سيارة مزودة بتكييف هواء.

وقال هنيدي خلال استضافته، أمس الاثنين، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، إنه عندما عُرض عليه القيام بدبلجة حلقات مسلسل الكرتون "تيمون وبومبا" من إنتاج شركة "ديزني" في 3 أشهر، طلب إنهائه في 10 أيام فقط من أجل الحصول على 10 آلاف جنيه لشراء سيارة مكيفة.

وأشار هنيدي إلى أنه كان في تلك الفترة مقيما في استوديو التسجيل، وطلب إحضار سرير له لكي ينام هناك، وبالفعل تمكن من إنجاز الدبلجة في الوقت الذي حدده، وتقاضى المبلغ اللازم، الأمر الذي أثار دهشة منتجي العمل.

وأكد محمد هنيدي أنه لم يشعر خلال تلك الفترة القياسية بأي إجهاد بسبب حبه للدبلجة، وذلك يعود إلى عشقه الاستماع إلى المسلسلات الإذاعية منذ صغره، ومازالت تجذبه.

وتابع أنه بعد تجرِبة دبلجة أفلام شركة "ديزني"، انهالت عليه العروض لدبلجة أفلام الرسوم المتحركة، وقدم 5 مواسم من مسلسل "سوبر هنيدي".

من ناحية أخرى كشف محمد هنيدي لبرنامج "كلمة أخيرة" تفاصيل أحدث أفلامه السينمائية "الإنس والنمس"، الذي يشهد تعاونه من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد 16 عاما، منذ أن قدما سويا فيلم "فول الصين العظيم".

وأعلن هنيدي أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في إجازة نصف العام.

ويشارك في بطولة فيلم "الإنس والنمس" منة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وصابرين.