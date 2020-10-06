في 10 أيام فقط... محمد هنيدي يكشف عن "إنجاز قياسي" لشراء سيارة مكيفة

وقال هنيدي خلال استضافته، أمس الاثنين، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، إنه عندما عُرض عليه القيام بدبلجة حلقات مسلسل الكرتون "تيمون وبومبا" من إنتاج شركة "ديزني" في 3 أشهر، طلب إنهائه في 10 أيام فقط من أجل الحصول على 10 آلاف جنيه لشراء سيارة مكيفة.
وأكد محمد هنيدي أنه لم يشعر خلال تلك الفترة القياسية بأي إجهاد بسبب حبه للدبلجة، وذلك يعود إلى عشقه الاستماع إلى المسلسلات الإذاعية منذ صغره، ومازالت تجذبه.
وتابع أنه بعد تجرِبة دبلجة أفلام شركة "ديزني"، انهالت عليه العروض لدبلجة أفلام الرسوم المتحركة، وقدم 5 مواسم من مسلسل "سوبر هنيدي".
من ناحية أخرى كشف محمد هنيدي لبرنامج "كلمة أخيرة" تفاصيل أحدث أفلامه السينمائية "الإنس والنمس"، الذي يشهد تعاونه من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد 16 عاما، منذ أن قدما سويا فيلم "فول الصين العظيم".
محمد هنيدي يكشف تفاصيل خاصة عن فيلمه الجديد الإنس والنمس وسر تعاونه مع المخرج الكبير "شريف عرفة"#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) October 5, 2020
@lameesh
@OfficialHenedy@ONTVEgy pic.twitter.com/bM762z7JIz
وأعلن هنيدي أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في إجازة نصف العام.
ويشارك في بطولة فيلم "الإنس والنمس" منة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وصابرين.
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