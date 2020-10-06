أحمد زاهر يكشف لأول مرة عن طلاقه من زوجته خلال فترة مرضه النادر... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد زاهر، لأول مرة عن طلاقه من زوجته خلال فترة إصابته بمرض نادر في عام 2008.

وأشارت زوجته، هدى، في لقائهما مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أمس الاثنين، إلى أن مرض زوجها يصيب واحد من كل عشرة ملايين شخص، وتسبب في زيادة كبيرة بوزنه، ما جعله يصاب بحالة من الاكتئاب الشديد.

وتابعت: "كان عمري وقتها لا يتعدى 21 عاما، وفي هذه المرحلة كان لدينا ابنتينا "ليلى" و"ملك"، وحاول أحمد أن ينفصل عني، وبالفعل طلقني، وظللت معه في نفس الشقة لمدة 3 أيام، وحاول أن يجعلني أخرج وأبعد عنه بأي شكل، لكن في اليوم الثالث لم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى وهو بجانبي يطلب مني السماح.

من جانبه، استكمل أحمد زاهر طرف الحديث: "حاولت تطليق زوجتي لأنني كنت أخشى عليها هي والبنات، فكنت أرى أن هذه هي نهايتي ولكن هي ساعدتني كثيرا ودعمتني، وأحضرت لي الأطباء للمنزل والأدوية، وجعلتني أتقرب من الله تعالى، ولها الفضل أن ألتزم في الصلاة، وهنا بدأت أهدأ وبدأت الدنيا تتحسن".

وحل مع أحمد زاهر في لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" زوجته هدى وبناتهما الأربعة.

من ناحية أخرى، كشف أحمد زاهر في برنامج "صاحبة السعادة" عن سر نجاحه في تجسيد الشر المطلق بشخصية "فتحي البرنس" بأحداث المسلسل التلفزيوني "البرنس"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2020.

وقال إنه استحضر كل من أذاه في حياته الشخصية، وأخذ من كل شخص أسوأ صفة فيه ووضعتها في "فتحي البرنس".

كما أكد أنه طلب من مخرج المسلسل، محمد سامي، إلغاء مشهد تخللي "فتحي البرنس" عن ابنة شقيقه (محمد رمضان) في الشارع، ولكن سامي رفض طلبه وأخبره أن المشهد مهم جدا فى أحداث العمل الفني.