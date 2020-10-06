مقتولا بالرصاص... العثور على جثة الممثل الأمريكي توماس بيرد في أتلانتا

قتل الممثل الأميركي، توماس جيفرسن بيرد، وعثر على جثته في أتلانتا (ولاية جورجيا)، ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه وفي مقدمتهم المخرج سبايك لي الذي عمل معه في عدد من أفلامه.

وقال ناطق باسم شرطة أتلانتا، "عناصر الشرطة عثروا على الممثل ذو السبعين عاما مقتولًا برصاصات عدة في ظهره في وقت مبكر من صباح السبت في جنوبي غرب المدينة. وتحقق الفريق الطبي فور وصوله إلى المكان من وفاته.

الممثل السبعيني ضحية جريمة قتل في #أميركاhttps://t.co/v9AZ3rgrIQ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2020

وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية لكنها لم توقف أي شخص بعد.

وكان جيفرسن يتمتع بخبرة كبيرة كممثل مسرحي، لكنه لم ينل فرصته في السينما إلا متأخرا وهو في الخامسة والأربعين عندما عرض عليه المخرج سبايك لي دورا ثانويا في فيلمه "كلوكرز". ثم تولى دورا أيضا في فيلم آخر له هو "غت أون ذا باص"، قبل أن يستعين به مخرجون آخرون.

وبإدارة سبايك لي أيضا، شارك في مشاريع أخرى، آخرها مسلسل "شيز غوت تو هاف إيت" (2017-2019) وفيلم "تشاي-راك" (2015).

ووصف سبايك لي جيفرسن بأنه صديقه، وذلك في نعيه إياه أمس الأحد على "إنستغرام"، معربا عن حزنه لمقتله.

أما الممثل وندل بيرس الذي مثّل معه في "غت أون ذا باص" فكتب أن "بيرد كان شجاعا وطريفا وهادئا ومبدعا ومعبّرا".

العثور على الممثل الأميركي توماس جيفرسن بيرد مقتولاً بالرصاص https://t.co/KeIIGqLEaD pic.twitter.com/beuACZ9a0C — راي اليوم (@raialyoum1) October 6, 2020

وكتبت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، فيولا ديفيس، في تغريدة "لقد أحببت كثيرا العمل معك يا بيرد. كم كنت ممثلا ممتازا. أنا آسفة لكون حياتك انتهت على هذا النحو".