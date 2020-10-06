مدير مهرجان الجونة: المسؤولية هذا العام مضاعفة

كشف مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميم، آخر اللمسات لانطلاق المهرجان، الذي تقام دورته الرابعة هذا العام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال التميمي، في تصريحات صحيفية، إن العيون مصوبة دائما على المهرجان منذ انطلاقه، ولكن العيون ستكون مركزة بشكل أكبر هذا العام.

وأشار مدير المهرجان إلى أنه سيكون أول فعالية ثقافية فنية كبيرة تعقد في المنطقة العربية بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أنه حضر فعاليالت مهرجان فينيسيا ورأى الأنظار وهي مركزة على دورة العام باعتباره أول مهرجان دولي يعقد بعد الفتح التدريجي.

وتابع: "المسئولية ستكون مضاعفة هذا العام، نحن سنلتزم بكل القواعد التي شاهدناها طبقت في مهرجان فينيسيا، حيث كان الهدف الأساسي من وجودي في فينيسيا إلى جانب مشاهدة الأفلام واستكمال برنامج المسابقات والالتقاء بضيوفنا المحتملين، أيضا مراقبة بشكل أشبه بالمكرسكوبي بكل أوجه السلامة والأمان، وصورنا فيديوهات وصورا وسجلنا ملاحظات، ولاحقا بعد عودتنا من فينيسيا عقد مهرجان سان سبستيان والذي تابعناه بشكل افتراضي ودرسنا كل الإجراءات التي كانت موجودة فيه".

وأوضح التميم أن كل الإجراءات التي ستتخذ هذا العام ترجمت وأرسلت مع الدعوات لكل الضيوف سواء أجانب أو عربا أو مصريين، من ضمنها الإقرار بالتزام ارتداء الكمامة، والالتزام بشروط التباعد الاجتماعي، ويوقع كل ضيف يحضر إلى المهرجان على هذه القرارات.