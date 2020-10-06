إنستغرام يعيد أيقوناته الكلاسيكية بمناسبة عيده العاشر

طرح موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" هدية إلى كافة مستخدميه بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاقه، والتي تتيح لهم إمكانية تغيير أيقونة الشاشة الرئيسية على الهاتف الذكي.

وتشمل الرموز المتاحة في آخر تحديث لـ"إنستغرام" تصميمات مختلفة لأيقونة الكاميرا، منها الكلاسيكية في صورة كاميرا "بولارويد" التي تم استخدامها لأكثر من خمس سنوات، وخيارات أحادية اللون كالأسود والذهبي، وخيار ألوان قوس قزح.

كما يتضمن تحديث "إنستغرام" ميزة أخرى لمستخدميه، وهي خريطة خاصة وأرشيفا لقصصهم من السنوات الثلاث الماضية.

ومن أجل الوصول إلى الرموز الجديدة يجب الانتقال إلى قسم الإعدادات داخل التطبيق، ثم سحب الشاشة لأسفل من أجل الكشف عن بعض الرموز التعبيرية، وبمجرد التمرير سريعا لأسفل بدرجة كافية، سيتم إلغاء القفل الخاصة بهذه الرموز وستظهر رسالة من "إنستغرام" للمستخدم.

Here’s a vid of the secret! 🙌🏻 pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

وظهر تطبيق "إنستغرام" لأول مرة في متجر "آبل" للتطبيقات في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 ، بعد بضعة أشهر من طرح هاتف "آيفون 4".

ويزعم موقع "ذا فيرج" أن الرموز الكلاسكية لـ"إنستغرام" ستكون متاحة فقط خلال شهر أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن "إنستغرام" أطلق بمناسبة عيده العاشر أيضا ميزات وتقنيات جديدة لمكافحة التنمر، وتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم البعض.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنيات الجديدة ستوقف انتشار أي تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذر المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته.

وتستمر تحذيرات "إنستغرام" حتى تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية.

كما قدمت "إنستغرام" أيضا تقنية جديدة تسمح لمن يتعرضون للتنمر، بأن يخفوا تلقائيا أية تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.