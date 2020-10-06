ثروة القمامة ... قصة عاملة النظافة من تكساس

تيفاني بتلر، من دالاس، تكساس، تبحث في حاويات القمامة وتنظيمها وتخطيطها منذ عام 2017، بما في ذلك تنظيف الطرق المحددة حول المدينة التي تعيش فيها، يعني أنها تستطيع الآن كسب ما يصل إلى 2000 جنيه إسترليني (2600$) شهريًا.

عندما ذهبت تيفاني بتلر للبحث في القمامة في منتصف الليل لأول مرة، اعترفت أن الأمر كان مخيفًا بعض الشيء، ولكن لم يمض وقت طويل في البحث في الصناديق الكبيرة خلف متجرها المحلي متعدد الأقسام، حتى أدهشها ما وجدته.

'I make £2,000-a-month by going through people's rubbish - and found £310 vacuum' https://t.co/sIO8xiztQf pic.twitter.com/dvk87WLsdy — Daily Mirror (@DailyMirror) October 6, 2020

صادفت صندوقًا كبيرًا من شركة مستحضرات التجميل العملاقة "Ulta Beauty" مليئًا بمنتجات بقيمة 388 جنيهًا إسترلينيًا (300 دولار) وقد تم وضعها حديثا.

في البداية تحصل على درجة عالية من الغطس لدرجة أنك تأخذ أي شيء وكل شيء، لكن الأمر وصل إلى النقطة التي كان فيها منزلي بالكامل، والمرآب، يفيض بالأشياء، نقلا عن الفتاة.

"الآن أنا آخذ الأشياء التي أعرف أنني سأستخدمها أو يمكنني تحقيق ربح منها فقط".

عادةً ما نقوم بعرض الأشياء التي نحصل عليها أنا وصديقي على Google بسعر التجزئة ثم نخفض 75 في المائة، أنا لا أمانع، لم أدفع لهم، ومن الجيد أن تساعد الناس في الحصول على بعض الصفقات!"

قررت تيفاني، التي يعمل صديقها دانيال روتش، 36 عامًا، كهربائيًا، أولاً تجربة البحث في القمامة بعد مشاهدة مقطع فيديو على YouTube في عام 2017.

تشرح قائلة: "لقد أظهرت فتاتان كانتا تبحثان في صناديق المتاجر".

‘Tiffany Butler is a 31-year-old teacher living in Texas who has an amazing side hustle.’ https://t.co/4nSOS8ybP9 — WhatSellsBest.com (@WhatSellsBest) October 6, 2020

"لم أكن أعتقد أن لدينا فرصة للعثور على أي شيء جيد، لكن بعد دقائق قمنا بفتح صناديق وعلب من المكياج الراقي، لم أصدق ذلك. قلت لنفسي، يجب أن أجرب هذا."

لذلك، بعد بضعة أيام، خرجت تيفاني في منتصف الليل لاستكشاف محتويات حاويات القمامة بجوار متجرها المحلي متعدد الأقسام.

قالت: ذهبت بمفردي وكنت خائفة جدا.

"كان الجو مظلما وشعرت أنني كنت أفعل شيئًا خاطئًا، على الرغم من أن البحث في القمامة في تكساس لا يحرم قانونيا، لم أكن أعتقد حقًا أنني سأجد أي شيء يستحق العناء، التقطت الصندوق وكان ثقيلًا للغاية، رميته في مؤخرة السيارة وشققت طريقي إلى المنزل.

"فتحنا العلبة أنا وصديقي وكان هناك الكثير من المكياج الجديد الراقي، كان أمرًا لا يصدق.

"كان دانيال يضيف قيمة البيع بالتجزئة وبلغت أكثر من 500 دولار (388 جنيهًا إسترلينيًا).

"لقد صدم أكثر مني".

لذلك قررت تكثيف التزامها باكتشاف حاويات القمامة المحلية، وبدأت في الاحتفاظ بدفتر يوميات عن اكتشافاتها.

قالت: "بدأت في فحص كل حاوية قمامة متوفرة في متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة، لقد سافرت للتو في المناطق المجاورة، وشعرت بالأشياء، سرعان ما أدركت أن أفضل الأماكن هي عروض التسوق، بدلاً من المتاجر الفردية، وقمت بتدوين الأيام التي تم فيها إفراغ الحاويات وعندما كان لديهم معظم المنتجات للاستيلاء عليها.

"أتجنب متاجر المواد الغذائية بأي طريقة، فرائحة الفاكهة والخضار المتعفنة كثيرة جدًا!"

بعد ستة أشهر فقط، حددت تيفاني طريقين للبحث في القمامة، مما زاد من إمكانات السحب.

في البداية، ذهبت مرة واحدة في الأسبوع بحثًا عن الأشياء الجيدة المهملة، وبعد عام من مشروعها، في بداية عام 2018، جعلت من المشروع وظيفة بدوام كامل.

قالت: "أذهب كل يوم، دون أن أفشل، من الاثنين إلى الجمعة، وأنا أفعل ذلك منذ عامين".

"أنا أتبادل بين طريقين، وأقضي ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم في البحث، إذا كان يومًا سيئًا، فيمكن أن أكون في وقت أقل - حوالي ساعة - وفي يوم جيد يمكن أن أكون هناك لفترة من الوقت."

One person's trash is another person's treasure. A 31-year-old woman (Tiffany Butler) makes $30,000 a year dumpster diving. She does it as a hobby, and found boxes of untouched (unopened) goods. pic.twitter.com/5spJAkotWW — Tweet Latest News (@TweetLatestNews) September 12, 2020

لكن تيفاني صارمة للغاية بشأن الحفاظ على أيام إجازتها أيضًا.

وقالت: "البحث في عطلة نهاية الأسبوع محظور تمامًا". "عطلات نهاية الأسبوع هي وقت عائلي وليس للبحث في الصناديق."

وصفت تيفاني بعضًا من أغلى ما توصلت إليه، وقد تمكنت من إنقاذ نينجا "Blender" بقيمة 160 دولارًا (124 جنيهًا إسترلينيًا) وبلوزة مايكل كورس 82 دولارًا (64 جنيهًا إسترلينيًا) ومكنسة كهربائية روبوتية بقيمة 400 دولار (310 جنيه إسترليني).

وهي تعرف أيضًا ما الذي تبحث عنه بالضبط، موضحة: "لقد تعلمت أن أفضل طريقة للغوص هي البحث عن الصناديق الكبيرة أو أكياس القمامة.

هذه هي الطريقة التي تتخلص بها المتاجر عادةً من منتجاتها المتوقفة عن طريق تعبئتها.

"إنها طريقة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من وقتك، دون التعمق في مكبات القمامة."

سرعان ما تملأ منزلها المكون من أربع غرف نوم بما تقدره بمبلغ 3500 دولار (2،706 جنيه إسترليني) من الأثاث الذي تم إنقاذه - بما في ذلك أريكة وخزانين من الأدراج وستائر وصندوق قمامة - بحلول منتصف عام 2018 بدأت تيفاني في بيع ما لديها من فائض.

تضع الأشياء الجيدة على موقع "eBay" و "Facebook"و "Marketplace" ولديها مبيعات جيدة من المرآب القديم، تعتقد تيفاني أنها تحقق ما يصل إلى 2500 دولار (1940 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا من مشاريعها.

مفتاح نجاحها هو بيع العناصر بسعر منخفض.

"إنها نزهة عائلية حقيقية، على الرغم من أنهم عادة ما يجلسون جميعًا في السيارة ويشاهدون ، إلا أنهم لا يغوصون.

"إنهم يبحثون فقط عن أي ألعاب لا يريدون أن أفوتها."

وفي نوفمبر من العام الماضي، وبناءً على اقتراح ابنة دانيال، بدأت في تسجيل غطساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الآن، بعد أقل من عام، تطلق على نفسها اسم الأم التي تغوص في حاوية القمامة "Dumpster Diving Mama" ، لديها أكثر من 450ألف متابع - 400ألف منهم على منصة مشاركة الفيديو، "TikTok".

قالت: "بصراحة لم أكن أعتقد أبدًا أنها ستحظى بشعبية كبيرة، لكن الناس لا يستطيعون الحصول على ما يكفي، لقد شاركت بعض مقاطع الفيديو الخاصة بعملي، والتي حصلت على بضع مئات من الإعجابات.