لقاء الأرض والمريخ... ظاهرة فلكية تحدث مساء اليوم يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

أعلنت عالمة الفلك الروسية، ليودميلا كوشمان، أن كوكب المريخ سيقترب من كوكب الأرض بشكل كبير، وسيكون ألمع نجمة في سماء الأرض، مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة.

وقالت كوشمان لوكالة "سبوتنيك" إنه "بسبب أن مداري الأرض والمريخ يتمتعان بميول ولا يمتلكان شكلا دائريا مثاليا (بيضاوي)، فإن كوكب المريخ سيكون أقرب ما يمكن من الأرض في 6 أكتوبر في 23:30 و23:40 بتوقيت موسكو".

وأشارت كوشمان أنه في 14 أكتوبر/تشرين الأول وفي حوالي الساعة الثانية صباحا، سيلتقي الكوكبان، بحيث يمكن رسم خط مستقيم من خلالهما والشمس.

الجدير بالذكر أن المسافة ستكون بين المريخ والأرض، هذه المرة، 66 مليون كم، حيث يقترب الكوكب الأحمر من الأرض كل 780 يوما. كما أن أقرب مسافة يمكن أن يصلها كوكب المريخ من الأرض تبلغ 55.7 مليون كم.

ووفقا لكوشمان، فإن سكان الأرض يمكنهم رصد هذه الظاهرة بالعين المجردة. ولرؤية الكوكب الأحمر يجب على الشخص النظر إلى يمين وأعلى القمر، حيث يمكن تمييزه عن النجوم من خلال افتقاره إلى الوميض ولون مائل إلى الحمرة.