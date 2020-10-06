3 فنانات مصريات قمن بدور عظيم في حرب أكتوبر

يعد انتصار أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بمثابة ملحمة وطنية ساهم فيها كل أبناء الشعب مصرى باختلاف الأعمار والفئات والمهن، حيث احتشد المصريون جميعا ليدعموا الجيش المصري، معنويا وماديا وكان من بينهم الفنانون والمشاهير الذين لعبوا دورا كبيرا في دعم الجرحى والمصابين.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفنانات المصريات لم يكتفين بتقديم أعمال فنية توثق للملحمة، وإنما لعبن أدوارا تطوعية ومجتمعية لدعم الأبطال.

1- نادية لطفي

وأوردت الصحيفة قصص 3 نجمات، قالت إنهن ساهمن في دعم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بعيدا عن الشاشات.

كانت نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات المصريات اللواتي لعبن دورا مجتمعيا ووطنيا خلال فترة حرب 6 أكتوبر، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذا الدور جرى من خلال تنظيم زيارات المصابين جمعت فيها الفنانين والأدباء ومنهم فطين عبد الوهاب وفؤاد المهندس وجورج سيدهم، ونجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس.

© Sputnik . Борис Кауфман الفنانة المصرية نادية لطفي

وتابعت: "يضاف إلى ذلك أن نادية لطفي جمعت شهادات الأبطال المصابين في حرب أكتوبر خلال فيلم جيوش الشمس".

2- تحية كاريوكا

كانت تحية كاريوكا من الفنانات اللائي اشتهرن بالوطنية الشديدة، حيث كانت تعمل في مساعدة الفدائيين في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، وتساهم في تهريب الأسلحة لهم في سيارتها إلى الإسماعيلية.

© AP Photo / Ahmed Tayeb الجيش المصري يرفع راية النصر

وكان لها دور كبير خلال حرب أكتوبر في جمع التبرعات أو مع الهلال الأحمر وفي مستشفى قصر العيني، حيث أقامت لشهور في عنبر 21 لخدمة الجرحى والمصابين، بحسب الصحيفة.

3- فاتن حمامة

تقول الصحيفة إن "الفنانة الراحلة فاتن حمامة كان لها دور قوي أثناء فترة الحرب ولم يكن هذا الدور يقتصر على تقديم الأعمال الفنية فقط".

© AFP 2020 / - الفنانان المصريان فاتن حمامة وعمر الشريف

وأضافت: "قامت بالتعاون مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر بالعمل كممرضة وزيارة أبطال الحرب في أكثر من مستشفى"، مشيرة إلى أن تلك الزيارات كان لها دور في التخفيف عنهم.