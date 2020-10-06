3 فنانات مصريات قمن بدور عظيم في حرب أكتوبر

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفنانات المصريات لم يكتفين بتقديم أعمال فنية توثق للملحمة، وإنما لعبن أدوارا تطوعية ومجتمعية لدعم الأبطال.
1- نادية لطفي
كانت نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات المصريات اللواتي لعبن دورا مجتمعيا ووطنيا خلال فترة حرب 6 أكتوبر، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذا الدور جرى من خلال تنظيم زيارات المصابين جمعت فيها الفنانين والأدباء ومنهم فطين عبد الوهاب وفؤاد المهندس وجورج سيدهم، ونجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس.
وتابعت: "يضاف إلى ذلك أن نادية لطفي جمعت شهادات الأبطال المصابين في حرب أكتوبر خلال فيلم جيوش الشمس".
2- تحية كاريوكا
كانت تحية كاريوكا من الفنانات اللائي اشتهرن بالوطنية الشديدة، حيث كانت تعمل في مساعدة الفدائيين في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، وتساهم في تهريب الأسلحة لهم في سيارتها إلى الإسماعيلية.
وكان لها دور كبير خلال حرب أكتوبر في جمع التبرعات أو مع الهلال الأحمر وفي مستشفى قصر العيني، حيث أقامت لشهور في عنبر 21 لخدمة الجرحى والمصابين، بحسب الصحيفة.
3- فاتن حمامة
تقول الصحيفة إن "الفنانة الراحلة فاتن حمامة كان لها دور قوي أثناء فترة الحرب ولم يكن هذا الدور يقتصر على تقديم الأعمال الفنية فقط".
وأضافت: "قامت بالتعاون مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر بالعمل كممرضة وزيارة أبطال الحرب في أكثر من مستشفى"، مشيرة إلى أن تلك الزيارات كان لها دور في التخفيف عنهم.
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