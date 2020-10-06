"رعد الشمال"... فيديو لفنانة سعودية يثير الجدل

ظهرت الفنانة السعودية ريم عبد الله، في مقطع فيديو مرتدية قلادة ذهبية ثمنها 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار)، وهو ما تسبب في إثارة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر ريم عبد الله من داخل أحد محلات الذهب، في مقطع فيديو، تقول فيه إن "لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي"، مضيفة: "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين... بس قولوا ما شاء الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت.. رعد الشمال".

ونشرت ريم عبد الله صورة لها على "تويتر" وهي ترتدي الطقم الذهبي، الذي يحمل اسم "رعد الشمال"، مشيرة إلى أن وزنه يبلغ 4.2 كغ، بينما يبلغ سعره 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار).

#ريم_عبدالله



رعد الشمال

الوزن 4.200 k

السعر = 1.400000 🥰 pic.twitter.com/glPqfZCBCP — ريم عبدالله + يوسف البلوي (@ReemAbdullah) October 5, 2020

فكتب أحد المغردين: "ما يلبس رعد الشمال غيرها"، بينما قالت أخرى: "أوڤر أوڤر.. سعره مليون وأربعمائة ألف.. هذا المبلغ يشتري سبايك ذهب وأطقم ناعمة".