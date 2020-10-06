حسن يوسف يكشف من أفضل ممثل يمكنه تجسيد شخصية البابا شنودة

أثير خلال الساعات الماضية جدل كبير بعد انتشار أخبار عن تجسيد الفنان المصري حسن يوسف شخصية البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية الراحل في مسلسل جديد.

ووفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية، قال يوسف، إنه لم يتلق أي عروض جديدة عن المسلسل من قريب أو بعيد خلال الفترة الحالية، متعجبا من تجدد الحديث حول هذا الأمر.

وأكد أنه "لو أنتج مثل هذا العمل سيختار ماجد الكدواني".

وأضاف أنه "يرى أن ماجد الكدواني أنسب من يقدم الشخصية، بسبب تقارب بنيانه الجسدي معه بالإضافة إلى موهبته".

وأشار حسن يوسف إلى أن الحديث عن تجسيده شخصية البابا قديم وبدأ منذ عام 2003 عقب تجسيده شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة".

وأوضح أنه يحب البابا شنودة حبا كبيرا وله مكانة كبيرة عنده مثل كل المصريين، لافتا إلى أن البابا شنودة يحظى بحب كل المصريين مسلمين ومسيحيين وله تأثير واحترام عالمي، ويكفى أنه قال إن "مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا".

وفي السياق ذاته، أوضح القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة لا تعلم أي شيء عن التحضير لمسلسل يجسد شخصية البابا شنودة الثالث.

وأكد أنه إذا كان هناك عمل درامي عن البابا شنودة، لا بد من الرجوع للكنيسة، لأن الأمر يخص شخصية كنيسة مهمة وله مكانة خاصة في قلوب الأقباط والمصريين جميعا.