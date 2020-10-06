تحديد موعد الكشف رسميا عن "آيفون 12"... وهذه أبرز التوقعات

تعتزم شركة "آبل" الكشف رسميا عن الإصدار الجديد من جوالها "آيفون 12"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خلال مؤتمر افتراضي يعقد عبر الإنترنت نظرا للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "ماك رامورز"، فمن المتوقع إطلاق 4 نسخ جديدة من الجوال، بثلاثة أحجام مختلفة للشاشات، هي 5.4 و6.7 بوصة وهاتفين بحجم شاشة يبلغ 6.1 بوصة.

Apple has officially announced a new Apple Event set for October 13 at 10 a.m. PDT from Apple Park. Apple is expected to unveil the next generation iPhone 12 models at this event #AppleEvent pic.twitter.com/seHENW7kTA — Apple Hub (@theapplehub) October 6, 2020

ويعتقد أيضا أن هذه الدفعة "آيفون" ستشهد لأول مرة دعم جوالات "آبل" لتقنية الاتصال الفائقة السرعة "الجيل الخامس- 5G"، والتي تفوق بكثير شبكات "إل تي إي 4G".

ووفقا للموقع، فإن أسعار هذه المجموعة من الجوالات ستبدأ من 649 دولارا للجوال حجم 5.4 بوصة، و749 دولارا للجهاز 6.1 بوصة، و999 دولارا للجهاز الآخر من نفس الحجم والذي يحمل اسم "آيفون 12 برو"، و1099 دولار للحجم الأكبر "آيفون 12 برو ماكس".

في الشهر الماضي، طرحت "آبل"، الساعة الذكية "آبل ووتش" الفئة السادسة، والتي بإمكانها مراقبة نسبة أكسجين الدم، إلى جانب مجموعة من المنتجات الأخرى، وأرجأت الكشف عن جهاز "آيفون" الجديد.