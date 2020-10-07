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    حفلات تجمع المصابين بالكورونا

    حفلات... "كوفيد إيجابي"

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    وسط إجراءات الإغلاق الصارمة في الحرم الجامعي، يقيم طلاب جامعات مانشستر حفلات حيث لا يدخلها سوى الأشخاص المصابون بالعدوى وهم يحاولون إنقاذ حياتهم الاجتماعية.

    يقول الطلاب الجدد في جامعة مانشستر وجامعة نورثمبريا إن الطلاب الجامعيين المحجورين في قاعات إقامتهم يقيمون حفلات على مدار 24 ساعة لأنهم يظلون تحت قيود صارمة. نقلا عن موقع "daily mail"

    يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الجامعات في إلغاء التدريس المباشر وجهاً لوجه بالكامل أمس حيث كثفت من محاولاتها للحد من ارتفاع معدلات الإصابة في الجامعات.

    صرحت جامعة مانشستر وجامعة مانشستر متروبوليتان التي تضم حوالي 73 ألف طالب: "أن التدريس سيكون عبر الإنترنت فقط حتى نوفمبر على الأقل".

    وحذت جامعة شيفيلد، التي تضم ما يقرب من 30 ألف طالب، حذوها الليلة الماضية حيث أعلنت أنه سيتم تعليق التعلم الشخصي من يوم الجمعة حتى 19 أكتوبر على الأقل.

    اليوم، أكدت جامعة إكستر إرسال عدد من الطلاب إلى منازلهم من أجل اتباع ارشادات "كوفيد19" والتزام التباعد الإجتماعي.

    قال أحد طلاب الفيزياء بجامعة مانشستر لصحيفة "غارديان" إن الأمن قام بتفريق حفلة في قاعات سكنهم في الحرم الجامعي في فالوفيلد يوم السبت.

    قال الشاب البالغ من العمر 18 عامًا للصحيفة: "كانت هناك حفلة قبل أيام قليلة كان لديها سياسة وخطة لا يمكنك الدخول إليها إلا إذا كنت إيجابيًا. كان ذلك لا يؤثر على إجراءات الصحة والسلامة الخاصة بهم.

    كما قال طالب من جامعة نورثمبريا لذات الصحيفة إن الحفلات ما زالت منتشرة في القاعات.

    يعد الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت خطوة جذرية لوقف انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، لكنهم سيزيدون من مطالب الطلاب باسترداد الرسوم الدراسية.

    أكدت أكثر من 50 جامعة في المملكة المتحدة حالات الإصابة بـ كوفيد19، بعد عودة الآلاف من الطلاب الجامعيين إلى الحرم الجامعي في بداية فصل الخريف.

    انضمت جامعة مانشستر، إلى جامعة مانشستر متروبوليتان وجامعة شيفيلد في الإعلان عن الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت لحماية صحة الطلاب والموظفين، حيث كان هناك 382 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ 21 سبتمبر.

    قالت جامعات مانشستر إنها اتخذت القرار معا بالتشاور مع مدير الصحة العامة في المنطقة، بدعم من هيئة الصحة العامة في إنكلترا، وأضافوا أنهم سيزيدون من مستوى التعلم عبر الإنترنت لمعظم البرامج من الأربعاء حتى 30 أكتوبر، والتي ستتم مراجعتها في 23 أكتوبر، وسيستمر التدريس وجهًا لوجه لبعض الفصول السريرية أو القائمة على الممارسة.

    قالت جامعة شيفيلد "حيث أثبت ما يقرب من 500 من الطلاب والموظفين نتائج إيجابية منذ بداية الفصل الدراسي ": إن التدريس وجهًا لوجه سيستمر يومي الأربعاء والخميس قبل تعليقه اعتبارًا من يوم الجمعة  مع استئناف الدروس الشخصية في 19 أكتوبر.

    وتأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع الحالات في أنحاء إنكلترا، حيث أظهرت أحدث أرقام الإصابة الأسبوعية ارتفاع معدل الإصابة في مانشستر، حيث تم تسجيل 3105 حالات إصابة جديدة في الأيام السبعة حتى 3 أكتوبر - أي ما يعادل 561.6 حالة لكل 100 ألف شخص.

    رحب اتحاد الجامعات والكليات (UCU) بخطوة جامعات مانشستر، لكنه قال إنه كان من الممكن منع تفشي الفيروس لو تم اتخاذ القرار في وقت سابق.

    وفي الوقت نفسه، دعا العاملون في جامعة نورثمبريا المتضررة من فيروس كورونا نائب المستشار أندرو واثي إلى الاستقالة حيث وافق أعضاء جامعة كاليفورنيا على التصويت للإجراء الصناعي بشأن مخاوف الصحة والسلامة.

    أعلنت الجامعة يوم الجمعة أن 770 طالبًا أثبتت إصابتهم بـ كوفيد19، بما في ذلك 78 ممن ظهرت عليهم أعراض، مع عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالعزل الذاتي في أماكن إقامتهم.

    تعد نيوكاسل من بين المدن الأكثر تضررًا في المملكة المتحدة، حيث انضم رئيس مجلسها نيك فوربس إلى زعماء ليدز ومانشستر في رسالة إلى وزير الصحة يوم الثلاثاء للمطالبة بفرض قيود وطنية جديدة لإبطاء انتشار الفيروس.

    في وقت سابق، قال وزير الجامعات إن الطلاب يمكنهم الاتصال بخط مساعدة جديد إذا كانت لديهم مخاوف بشأن فيروس كورونا.

    أعلنت ميشيل دونيلان أن وزارة التعليم (DfE) ستطلق خطا ساخنا هذا الأسبوع - بالاشتراك مع منظمة الصحة في أنكلترا - مخصص لموظفي الجامعة والطلاب.

    وقال الوزير إنه سيكون من "غير المقبول" أن يدفع الطلاب رسومًا دراسية عالية إذا فشلت المؤسسة التعليمية في تقديم الدعم أو توفير جودة عالية.

    وأضافت دونيلان أن الجامعات لديها القدرة على خفض الرسوم الدراسية إذا لم تكن تعتقد أنها تقدم تجربة تعليمية جيدة.

    قال وزير الجامعات إن وزارة التعليم تعمل مع المؤسسات لتقديم موعد نهاية الفصل الدراسي لضمان استمرار الطلاب الذين يحتاجون إلى الحجر الصحي بالعودة بأمان إلى أسرهم في الوقت المناسب لعيد الميلاد.

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