فيديو نادر لهيفاء وهبي... مسابقات جمال لبنان

وبدت هيفاء بغاية الجمال والسحر والجاذبية ومتألقة وواثقة من نفسها وجمالها وسحرها عندما شبهت نفسها بملكة جمال الكون جورجينا رزق عندما سألت: “ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟”.
وحقق الفيديو انتشارا واسعا لا مثيل له نظرا إلى القاعدة الجماهيرية التي تختزنها هيفاء.
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هيفاء وهبي في ملكة جمال لبنان 1992 🇱🇧👑 Haifa Wehbe in Miss Lebanon 1992 #misslebanon #missuniverse #missuniverse2018 #missuniverso #missworld2018 #missworld #missphilippines #missthailand #misscolombia #missvenezuela #misspuertorico #misssouthafrica #missusa #lebanon #beirut #فاليري_أبو_شقرا #لبنان # بيروت #ملكة_جمال_لبنان #mayareaidy #مايا_رعيدة #فاليري_ابو_شقرا #nancyajram #نادين_نجيم #نادين_نسيب_نجيم #هيفاء_وهبي #نانسي_عجرم #nadinenassibnjeim #valerieabouchacra #haifawehbe #هيفاء_وهبي
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