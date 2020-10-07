مهرجان دبي للكوميديا...4 أيام من الضحك

يعود مهرجان دبي للكوميديا لينشر الابتسامة عبر سلسلة من العروض الكوميدية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، في مواقع مختلفة بأنحاء المدينة.

ويستضيف المهرجان باقة من العروض الكوميدية مع ألمع نجوم الكوميديا في العالم، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

انطلاق مهرجان دبي للكوميديا 21 أكتوبر الجاري - WAM , Click for more https://t.co/X36Kls3Noh pic.twitter.com/WSx9W4icBm — Lydia (@Lydia59714665) October 7, 2020

وسيتسنى لعشاق المرح قضاء أوقات ممتعة طيلة أيام المهرجان الأربعة، الحافلة بالعروض المباشرة.

مهرجان دبي للكوميديا يعود بمزيد من الضحك والنكات أكثر من ذي قبل! إنضموا إلينا من ٢١ إلى ٢٤ أكتوبر لقضاء ليالي مليئة بالضحك والفرح!

التذاكر متوفرة قريبًا على https://t.co/l37gJmXmJp!#DubaiComedy pic.twitter.com/JcINcjWRPv — Dubai Comedy Fest (@dubaicomedyfest) October 6, 2020

كما يستقطب مهرجان دبي للكوميديا أهم العروض الكوميدية العالمية، ويعد منصة تتيح لنجوم الكوميديا المحلية والإقليمية، ويرسخ المهرجان مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للترفيه والتسلية، ويعزّز سمعتها موطناً يحتضن المواهب.