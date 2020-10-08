توثيق لحظة سقوط نيزك في المكسيك... فيديو

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من المكان الذي سقط فيه النيزك، شمالي البلاد.

وبحسب قسم الزلازل والبراكين التابع لمعهد البحوث الجيولوجية والغلاف الجوي في المكسيك، اخترق النيزك أجواء الأرض في الساعة 8:18 مساء أمس بالتوقيت المحلى للمكسيك.

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Turistas y paseantes acuden hasta el lugar donde anoche supuestamente cayó un meteorito, en el ejido Lázaro Cárdenas de Ciudad Victoria, Tamaulipas pic.twitter.com/qi8KOdlsnm — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 7, 2020

وأوضح خبراء أن الانفجار الذي التقطته الكاميرات، نتيجة احتكاك جسم النيزك بالغلاف الجوي، غالبا ما يؤدي إلى تفتت الأجسام السماوية قبل ارتطامها بالأرض.