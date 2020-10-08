مضيفة تكشف حقيقة مخاطر استعمال الهواتف على متن الطائرة

وقالت المضيفة: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن تشغيل الهاتف لا يؤثر على سلامة الطيران بأي شكل من الأشكال. ولكن في حال قام جميع الركاب باستخدام هواتفهم في آن واحد أثناء الإقلاع أو الهبوط، فقد يتسبب ذلك في نوع من التداخل بين إشارات الهاتف مع إشارات اتصال الطائرة بمركز مراقبة الحركة الجوية".

ووفقا لها، لم يعد يطلب موظفو شركات الطيران الأوروبية منذ وقت طويل إغلاق الهواتف أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الرحلات.

الجدير بالذكر أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران كانت قد أعلنت في عام 2014 أن الأجهزة الإلكترونية لا تشكل أي خطر على السلامة، بعد أن فرضت على شركات الطيران إثبات عدم تأثر أنظمة الطائرة بإشارات الهواتف المحمولة.