مراهقة تدخل موسوعة "غينيس" لامتلاكها أطول ساقين في العالم... فيديو

دخلت فتاة أمريكية، تدعى ماسي كورين وتبلغ من العمر 17 عاما، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكها أطول ساقين في العالم.

وبحسب موقع الموسوعة، يبلغ طول الفتاة 2.08 متر، كما يتجاوز طول ساق ماسي اليسرى 1.34 متر وساقها اليمنى أقصر بواحد سم.

وتمكنت الفتاة الأمريكية من إزاحة نجمة كرة السلة الروسية إيكاترينا ليسينا عن المركز الأول، والتي يبلغ طول ساقيها 1.32 متر.

ويصل طول والدة الفتاة إلى 170 سم، كما أن طول والدها 195 سم، ويبلغ طول شقيقها 190 سم.

يذكر أن أطول امرأة على قيد الحياة، هي الصينية صن فانغ صاحبة الـ33 عاما، والـ2.20 متر.