"شيخ الجبل" مطالب بالتدخل لحل نزاع عشائري في بعلبك... وتيم حسن يتدخل

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل "شيخ الجبل" لحل نزاع عشائري دام شهدته بعلبك بين "آل شمص"، و"آل جعفر"، خلال الساعات الأخيرة.

و"غرد" صاحب حساب حمل اسم Tony Maalouf، مطالبا "شيخ الجبل" بالتدخل لفض النزاع قائلا "صار ضروري تتواسط بين آل شمص وآل جعفر قبل ما يستعملوا الطيران الحربي، لبنان ما بقا يحمل".

@actortaim صار ضروري تتواسط بين آل شمص وآل جعفر قبل ما يستعملوا الطيران الحربي، #لبنان ما بقا يحمل pic.twitter.com/az4W5VgIU3 — Tony Maalouf (@maalouf_tony) October 7, 2020

ولاقت التغريدة ردا سريعا من الممثل السوري، تيم حسن، الذي جسد شخصية "شيخ الجبل" في مسلسل "الهيبة"، ليرد قائلا "تگــرم .. أهلنا وعشايرنا".

تگــرم .. أهلنا وعشايرنا 😊 https://t.co/vQvGv1Vgan — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) October 7, 2020

لتتوالى التغريدات المؤيدة لتيم حسن، وعلق صاحب الحساب، Maen Zaid، قائلا "والله قدها وقدود انتا استاز تيم يسعد صباحك يا رب".

والله قدها وقدود انتا استاز تيم يسعد صباحك يا رب — Maen Zaid (@Xmaen7) October 7, 2020

وطالب صاحب الحساب الذي حمل اسم، اخلاص العدوان، بعدم التدخل في القضية، قائلة "لا تدخل تيم بالواقع لانو الواقع غير عن التمثيل وع قولت تيم كلو شقفه مسلسل ".

لا تدخل تيم بالواقع لانو الواقع غير عن التمثيل وع قولت تيم كلو شقفه مسلسل ❤️😍😪 — 💙اخلاص العدوان❤️ (@d2wx0AjKTF38aln) October 7, 2020

يذكر بأن الشركة المنتجة للجزء الرابع لمسلسل "الهيبة" والذي سيكون بعنوان "الهيبة الرد" سيعرض في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.