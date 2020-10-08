صيني يمزق مخطوطة أثرية ثمينة لاعتقاده بأنها مزيفة

مزقت مخطوطة كتبت بخط يد الزعيم الشيوعي الصيني السابق ماو تسي تونغ، إلى نصفين من قبل مشتر اعتقادا منه أنها مزيفة.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية، قام شخص كان قد اشترى المخطوطة، التي تقدر بقيمة 300 مليون دولار، لقاء 50 جنيها إسترلينيا، بتمزيق المخطوطة بعدما اعتقد أنها مزيفة.

— SCMP Young Post (@youngposthk) October 8, 2020

وبحسب وسائل الإعلام، تمت سرقة المخطوطة من قبل ثلاثة لصوص بعد أن اقتحموا شقة شخص يدعى فو تشونشياو، متخصص بجمع التحف والمقتنيات القديمة في أيلول / سبتمبر الماضي.

وتمكن اللصوص في العملية من سرقة 24 ألف طابع بريدي صيني و10 عملات معدنية قديمة و7 مخطوطات، وبلغ إجمالي ثمن المسروقات نحو 645 مليون دولار.

ومن جانبه أوضح فو تشونشياو إنه يشعر بالانزعاج من الأضرار، وقال: "كان مفجعًا أن أراها ممزقة إلى جزأين. سيؤثر ذلك بالتأكيد على قيمتها، لكن الأثر لم يتضح بعد".

وألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص يشتبه بتنفيذهم لعملية السطو، في حين لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين متورطين في القضية أيضا.