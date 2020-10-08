شخص يهدي مشردين بطاقة يانصيب تربح 50 ألف يورو

ووفقا لصحيفة "NDTV" اقترب شخص غريب من أربعة أشخاص في الثلاثينيات من العمر كانوا يتسولون خارج محل لبيع تذاكر اليانصيب، وأعطاهم تذكرة اليانصيب التي اشتراها مقابل يورو واحد.

وقام المشردون بمسح الطبقة الواقية فتفاجؤوا بفوزهم مبلغ 50 ألف يورو .

من جانبه قال بائع اليانصيب: "كانوا سعداء للغاية" مشيرا إلى أن الفائزين وضعوا على الفور خطة لإنفاق الأموال.

وفي وقت سابق وصف موقع اليانصيب في مقاطعة مونرو في ولاية ميشيغان، بأن صاحب الخمسين عاما، مارك كلارك، ربما يعتبر الأكثر نجاحا وحظا في المقاطعة بعد فوزه بأربعة ملايين دولار مرتين خلال ثلاث سنوات.