كأكبر واحة في العالم...الأحساء السعودية تدخل موسوعة غينيس

دخلت واحة الأحساء الشهيرة، الواقعة في وسط الصحراء في السعودية، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم.

ونشر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معلنا الإنجاز الجديد لبلاده، مساء الخميس، قائلا: "الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، مبروك".

الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 مبروك#موسوعة_غينيس pic.twitter.com/ezgRUXXwXo — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) October 8, 2020

وتضم الواحة الواقعة في صحراء الربع الخالي في شرق السعودية نحو 2.5 مليون نخلة منتجة لأنواع مختلفة من التمور، أبرزها تمر الخلاص الفاخر.