بعد زيادة الأرباح السنوية... شركة تكافئ موظفيها بأكثر من 4 آلاف سيارة... فيديو

منحت شركة صينية تشتغل في مجال الحديد والصلب هدايا لموظفيها، عبارة عن 4116 سيارة فاخرة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 74 مليون دولار.

أما سبب هذه الهدية السخية من قبل الشركة لموظفيها فيعود إلى ان الشركة للعام الخامس على التوالي، تمكنت من تخطي قيمة الأرباح السنوية.

وقامت الشركة بتنظيم حفل كبير وزعت فيه السيارات على موظفيها، بهدف دعمهم للحفاظ على نفس الوتيرة الإنتاجية للسنوات القادمة.

وبلغت قيمة هذه السيارات 500 مليون يوان، أي ما يعادل 74 مليون دولار، ولم تتوقف هدية الشركة عند ذلك بل تعهدت أيضا بتحمل تكاليف ترخيص وتأمين وضرائب هذه السيارات عن الموظفين لمدة خمس سنوات.

هذا وقامت الشركة بتنظيم حفل كبير جرى تصويره من طائرة درون، ويظهر الفيديو لحظة تسلم الموظفين لسياراتهم، بحسب ما نشر موقع odditycentral.