تسجيل
15:14 GMT09 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سلمى الناصوري.. طفلة سورية تعزف لحن الأمل على أوتار الكمان

    سلمى الناصوري... طفلة سورية تعزف لحن الأمل على أوتار الكمان... فيديو وصور

    © Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBAN
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046778462_0:121:1422:921_1200x675_80_0_0_bd522137156e55d78f0f9deb1536d6f9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010091046780759-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يرسم الأطفال السوريون دائماً الطريق نحو باب أمل لمستقبل أفضل من الواقع المرير الذي تعيشه سوريا في ظل الحصار والحرب، وأحيانا تكون الموهبة مفتاحاً لهذا الباب.

    هذا ما حدث مع الطفلة المتألقة سلمى الناصوري، عندما مسكت آلة الكمان، للمرة الأولى، بعد 3 سنوات من ولادتها ضمن عائلة موسيقية في ريف مدينة اللاذقية على الساحل السوري، لتبهر كل من حولها بإبداع تحلم من خلاله أن تكون في يوم من الأيام تحت بقعة ضوء مسرح عالمي يملؤه الجمهور، بالرغم من صعوبة الظروف الي عاشتها.

    سلمى، التي لم تتجاوز الآن الـ11 من عمرها، قالت: "كانت لحظة البداية بعمر الـ3 سنوات عندما رأيت أخي يعزف على آلة العود".

    وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، "لاحظت أمي أني أبدي اهتماماً كبيراً بمشاهدته، فكانت الدافع الأكبر لي كي أسير على طريق الفن".

    سلمى: أذكر في ذلك الوقت، عندما وصلت إلى معهد موسيقي يدرس فيه أخي، رأيت الكمان، وهنا كانت بداية قصة عشقي لهذه الآلة.

    وتتابع، "في معهد ريفي بقرية تبعد عن مكان إقامتي قرابة 15 كم، أذهب إليه 3 مرات أسبوعياً، حلمت بأن أكون نجمةً في أحد المسارح العالمية.. حلم أجد أمي حارسة له بتشجيع منقطع النظير، يرافقه اجتهاد شخصي مني".

    العازفة الصغيرة سلمى الناصوري
    © Photo / Baraa Daghman
    العازفة الصغيرة سلمى الناصوري

    وتكمل سلمى حديثها بلوم البعض، قائلة: "تمحورت الصعوبة الأكبر بتعرضي للتنمر، من بعض الأشخاص المحيطين بي، وخصوصاً إذا ارتكبت أخطاء أثناء العزف، ولكن في نفس الوقت كان ذلك دافعاً أكبر لنجاحي، وكانت النتيجة هي وقوفهم وتصفيقهم لي مرتين، الآولى خلال حفل "الأيقونة السورية"، والثانية عندما أصبحت رائدةً بعزف الكمان على مستوى المدينة... ليس فقط هذا، الآن يطلبون مني، هم نفسهم، أن أعزف لهم".

    هذا ما أكدته والدة سلمى، عروبة دغمان، بالقول: "بطبيعة الحال الموسيقى ليست من اهتمامات الكثيرين وخاصةً ضمن مجتمعنا الريفي الذي كنا فيه، وكما يوجد من يشجع، يوجد من يتنمر، ليس عليها فقط، بل أنا تعرضت للتنمر "باستخفاف" المجال الفني الذي دعمت ابنتي به، فكنت أسمع دائماً هذا الحديث، (لماذا الموسيقى؟؟ ماذا تفيد الموسيقى؟ هناك أمور أهم)، كنت أغلق أذناي، وأستمتع بنجاح ابنتي، وخصوصاً أني أحب الموسيقى... فكانت تأتي سلمى وتشكو لي، وأنا أجيبها بكلمة (استمري ولا يهمك)".

    وتضيف بحديثها عن البدايات لوكالة "سبوتنيك"، "كان لدي آلة نفخية قديمة، تشبه بمفاتيحها البيانو، وتدعى "الموليديكا"، وكنت دائماً أسمع الموسيقى وأعزف... في ذلك الوقت كان لدي طفلان ترعرعا ضمن أجواء تحيط بها الموسيقى، وبدأت الخيوط الأولى من أخيها".

    سلمى الناصوري.. طفلة سورية تعزف لحن الأمل على أوتار الكمان
    © Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBAN
    سلمى الناصوري.. طفلة سورية تعزف لحن الأمل على أوتار الكمان

    وتنوه الأم عروبة إلى أن سلمى بحكم عمرها الصغير في سن الـ3 والـ4، لم تستطع تركها لوحدها في المنزل عندما كانت توصل أخاها إلى المعهد الموسيقي، "ولكن الغريب كان بمطالبتها هي بالذهاب.. تسألني يومياً، متى نذهب إلى المعهد".

    وتتابع، "عندما كانت سلمى تصل إلى المعهد، تتركني وتذهب إلى قسم آلة الكمان لرؤية الطلاب هناك".

    الوالدة: كنت ألاحظ شعواً كبيراً بالسعادة ينتابها وهي تنظر إلى الطلاب الذين يعزفون على الكمان، حتى جاءني أحد أساتذة الموسيقى في المعهد وقال لي: "هذه النظرة وراءها موهبة"... في نفس اليوم طلبت مني سلمى الكمان، وقمت بشراء أصغر قياس ليتناسب وحجم أصابع فتاة لم تتجاوز، آنذاك، الـ5 من عمرها.

    وتستطرد، "بعد فترة قال لي أستاذها في المعهد "إن سلمى تتعلم بسرعة أكبر من ذوي جيلها، وسأنقلها لمستوى أعلى"، ولكن ما لم يكن بالحسبان هو أنه عندما دخلت سلمى إلى المدرسة، أصبحت تبدي الموسيقى على واجباتها الدراسية، فلم يكن مني إلا أن أحدد لها مدةً معينةً في اليوم لا تتجاوز الساعتين، أستمتع بها، بسماع المعزوفات التي كانت تتدرب عليها".

    نقطة التحول

    تقول الأم عروبة: "انتقلنا من الريف إلى المدينة، وعلى الفور قمت بتسجيل سلمى بأحد المعاهد ذات المستويات العالية في مجال الموسيقى، حتى أن هناك من لامني مجدداً، لاعتقادهم أن سلمى لن تستطيع التأقلم والنجاح بسبب وجود خامات على درجة عالية من الخبرة، وكما قبل، أغلقت أذناي".

    • حفل الأيقونة السورية
      حفل "الأيقونة السورية"
      © Photo / Syrian Icon
    • حفل الأيقونة السورية
      حفل "الأيقونة السورية"
      © Photo / Syrian Icon
    • حفل الأيقونة السورية
      حفل "الأيقونة السورية"
      © Photo / Syrian Icon
    • حفل الأيقونة السورية
      حفل "الأيقونة السورية"
      © Photo / Syrian Icon
    1 / 4
    © Photo / Syrian Icon
    حفل "الأيقونة السورية"

    وتضيف، "ما حدث أن ذلك كله كان سبباً في اجتهاد غير عادي من سلمى من أجل اللحاق بهم، وجاءت نتيجة هذا الاجتهاد أني تلقيت أسعد مفاجأة في حياتي، تتمحور بأن يتم اختيارها، وبعمر الـ8 فقط، ومن بين الجميع في المعهد، كأصغر عازفة، للمشاركة بحفل "الأيقونة السورية" المقام برعاية نقابة الفنانين.

    وتكمل، "وبعد أشهر قليلة، تقدمت سلمى لمسابقة الرواد السوريين وحصلت على الريادة بمدينة اللاذقية، رغم كل الظروف الصعبة التي عشناها".

    وتشير إلى أن سلمى أصبحت تعزف (سماعي) في البيت، دون أن تستخدم (النوتة)، مؤكدة أنها "وصلت لمرحلة لم تعد حتى بحاجة بها إلى تشجيع".

    الحلم

    وختمت سلمى بالحديث عن أهدافها، "أدرس أربع لغات، فبالإضافة إلى لغتي الأم العربية، أتعلم الروسية والألمانية والفرنسية والإنجليزية، وأريد أن أغني، وأكمل الطريق نحو المسرح، وفي نفس الوقت لن أترك الدراسة، ولكني لم أخطط بعد لاختصاصي في الجامعة، فالمشوار ما زال طويلاً".

    أما والدتها عروبة، وببعض الجمل المملوءة بالفخر والأمل تنهي مع "سبوتنيك" بالحديث عن اكتشاف جديد وجدته في طفلتها ألا وهو "الصوت الجميل"، وتقول: اكتشفت أن صوتها جميل جداً، أسمعها في بعض الأحيان تغني وبشكل منفرد عن العزف، سأكون سعيدةً إن رأيتها تعزف وتغني... سأستمر بتشجيعها على الموسيقى حتى أوصلها للمكان الصحيح، وبعد عمر الـ18 عاماً، ستكون على قدر عالي من الوعي يمكنها من اتخاذ قرارها، ولن أقف في أي طريق تختاره لا دراسيا، ولا مهنيا... حتى لو كان خيارها السفر".

    الكلمات الدلالية:
    موسيقى, سوريا, اللاذقية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك