إيما كورين تجسد شخصية ديانا في مسلسل "التاج"

لقد تم الإعلان عن الموسم الرابع المرتقب للغاية من مسلسل التاج "The Crown" من نيتفلكس، ويسلط الإعلان التشويقي الموجز للموسم القادم الضوء على اثنين من أعضاء فريق التمثيل الجدد للمسلسل ويكشف عن تاريخ إصدار، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، الجزء 4 من الدراما الملكية.

سيتعرف المتابعون على أوليفيا كولمان وهي تعود لموسمها الثاني (والأخير) بصفتها الملكة إليزابيث الثانية، حيث قالت إن "شيئًا مهمًا مثل النظام الملكي لا يمكن السماح له بالفشل". نقلا عن موقع "نيتفليكس" على "تويتر".

These pearl drop earrings are heirlooms of the crown https://t.co/3IBEHgaNKw pic.twitter.com/sZpNiTV5h5 — The Court Jeweller (@courtjeweller) October 9, 2020

يظهر أحدث عضوين في طاقم "التاج" لأول مرة، على الرغم من أننا لا نرى سوى أجزاء صغيرة من وجوههم في المرايا وظهر رؤوسهم، ستلاحظون أن جيليان أندرسون هي بدور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المثيرة للجدل "مارغريت تاتشر".

إيما كورين (23 عاماً) كزوجة للأمير تشارلز ستظهر بدور الليدي ديانا في الموسم الرابع من التاج، وهي تشبه نظيرتها الملكية بشكل كبير. وقد نشر حساب The Crown تغريدة له على موقع تويتر جاء فيها: ستلعب إيما كورين دور سيدة ديانا سبنسر في " التاج" الموسم الرابع.

New Tiaras Coming to The Crown https://t.co/o363lgM1sl pic.twitter.com/3WoubQoTom — The Court Jeweller (@courtjeweller) October 9, 2020

كورين هي ممثلة جديدة نسبياً، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة عام 2017، لكنها عُرفت أكثر بمسلسل Pennyworth ، وقصتها جميلة؛ إذ قبل عام واحد فقط كانت تعمل في شركة لبيع التجزئة في لندن، وتعليب صناديق من الملابس الداخلية. تغيّرت حياتها عندما حصلت على دعوة لإجراء إختبار لأداء دور في Pennyworth ، وهنا نالت دوراً رئيسياً لها في الشاشة.

في أبريل من هذا العام تأكيد تمثيل كورين لدور لايدي ديانا في مسلسل The Crown. تحدث كثرعن التشابه الكبير بالشكل بينها وبين الليدي ديانا، إلاّ أنّ كورين نفسها قالت إنها لم ترَ تشابهاً أبدًا. "أخبروا أمي أنّي أشبه ديانا، لكن أرى شبهاً كبيراً بيني وبين وجودي فوستر." وتضيف النجمة "بوضع الباروكة والملابس الأيقونية، سأكون نسخة عنها في المسسلسل."

جيليان أندرسون ستأخذ دورمارغريت تاتشر، أول رئيسة وزراء للمملكة المتحدة، وقد تم الإعلان عن منصب أندرسون في سبتمبر الماضي.

وستعود أوليفيا كولمان كملكة إليزابيث الثانية، مع جوش أوكونور كأمير تشارلز وتوبياس مينزيس كأمير فيليب.

Here's your first proper look at Princess Diana’s wedding dress from The Crown series 4, created by costume designer Amy Roberts pic.twitter.com/EcFBMcaqWs — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 4, 2020

وسيتم عرض رحلة ديانا وتشارلز إلى أستراليا في عام 1983، وكذلك إقتحام قصر باكنغهام المشهورالذي نظمه مايكل فاجان الذي إدعى أنه أجرى "محادثة لمدة 10 دقائق" مع الملكة إنتهت فقط عندما طلب سيجارة، وسيلعبه توم بروكر من بريشر.