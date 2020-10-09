"أمازون" تكشف عن أول شاحنة كهربائية... فيديو

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، البريطانية تم تزويد الشاحنة بكاميرات توفر للسائقين رؤية 360 درجة خارج السيارة، وحواجز وأبواب معززة لتحسين الأمان، فضلا عن مساعد "أليكسا" الذي يوفر معلومات حول الطريق والمسار وتحديثات الطقس.

وقال مدير منتجات "أمازون" العالمية روس راشي ، إن "الشركة قررت تصميم سيارة تتجاوز أي سيارة توصيل أخرى، حيث أرادت أن يحب السائقون استخدامها، وأن يشعر العملاء بالحماس أيضا".

تتميز هذه الشاحنة الكهربائية الجديدة بوجود مصابيح أمامية كبيرة مستديرة منخفضة على الأرض، مختلفة عن المظهر الشائع لمركبات الديزل الكلاسيكية.

هذا ومن المقرر أن تصدر "أمازون" 10 آلاف شاحنة كهربائية للتوصيل، في وقت مبكر من عام 2022، وسيكون لديها أسطول إجمالي يبلغ 100 ألف شاحنة بحلول عام 2030.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس قد أعلن لأول مرة عن الشاحنات الصديقة للبيئة في عام 2019، كجزء من خطة "تعهد المناخ" الخاصة بـ "أمازون"، وهي التزام مفاده أن يكون صافي الكربون صفرا بحلول عام 2040.