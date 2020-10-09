مصدر لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تفقد قمرين صناعيين أطلقتهما في سبتمبر

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد فقدت قمرين على الصاروخ الحامل "فيغا" بعد إطلاقه من قاعدة "كورو" الفضائية، بسبب خطأ حاصل أثناء التشغيل.

وقال المصدر: "بعد الإطلاق، لم يترك اثنان من ثمانية أقمار صناعية أمريكية من نوع "Lemur-2" حاويات الإطلاق الخاصة بهما والمثبتة في المرحلة الرابعة من صاروخ "فيغا". ليتم فقدهما من المدار".

وأشار إلى أن الأمر بفصل الأقمار الصناعية صدر عن نظام التحكم في الصواريخ، لكن لسبب ما، لم يترك قمرين صناعيين حاويات الإطلاق الخاصة بهما.

وليس لدى "سبوتنيك" أي تعليق من شركة "أريانسبيس-Arianespace" التي أطلقت صاروخ "فيغا" على هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ عام 2012-2020، تم إطلاق 16 صاروخًا من طراز "فيغا" من قاعدة "كورو" الفضائية.