أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد توقف دام 7 أشهر بسبب كورونا... فيديو

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها قناة "القرآن الكريم"، التي تبث على مدار الساعة من الحرم، المعتمرين يجلسون في ردهات المسجد الحرام، بينما يلقي إمام الحرم الشيخ سعود الشريم، خطبة الجمعة.
وكانت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليومية تقام في فترة الإغلاق بالحرم المكي، بحضور أحد أئمة الحرم، والعاملين في قطاعي الأمن والخدمة في المسجد الحرام فقط.
جانب من خطبة #الجمعة بالمسجد الحرام— #سناب_مكة (@111mkh) October 9, 2020
لفضيلة الشيخ د #سعود_الشريم#يوم_الجمعة pic.twitter.com/QCwZhnr0eM
وتسمح السعودية حاليا بأداء العمرة لمواطنيها والمقيمين فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عاما، بعد التسجيل عبر تطبيق "اعتمرن" على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمشرفين على العمرة، التأكد من خلو المتقدم من فيروس كورونا.
#الحرم_المكي | ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ).#يوم_الجمعة pic.twitter.com/gqptnSLMw6— ahmed azema (@ahmedaz76154478) October 9, 2020
ومن المقرر أن تزيد السعودية عدد المعتمرين يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من ستة آلاف معتمر في اليوم حاليا، إلى 15 ألف معتمر، بجانب منح تصاريح عبر تطبيق ”اعتمرنا“ تتيح للراغبين أداء الصلاة في الحرم.
وأغلقت السعودية المسجد الحرام في آذار/مارس الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلقت العمرة، قبل أن تعيد فتحها مجددا الأحد الماضي بشكل محدود لمنع التزاحم.
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