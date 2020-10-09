مسألة رياضيات من منهاج الصف الأول تحير البالغين (صورة)

نشرت امرأة أمريكية تغريدة على "تويتر" طلبت فيها المساعدة لحل واجب مدرسي من كتاب رياضيات الصف الأول لابن صديقتها.

وطلب في المسألة التي كانت عبارة عن وعائين يتضمن أحداهما فاكهة استخدام الرسومات الرياضية لجعلهما صورتين متشابهتين، ثم ربطهما بعلامة التساوي.

وكتبت هيلين: "ليس لدي ولا لدى صديقتي أدنى فكرة عما يحتاج الطفل إلى القيام به في هذا التمرين".

فانهالت التعليقات على المنشور واعتبر البعض أن طلاب الصف الأول ربما فهموا المشكلة وقال: "على الأرجح، أوضح لهم المعلم كيفية حلها".

فيما نصح البعض الآخر الرجوع للمفكرة الخاصة بالكتاب المدرسي التي عادة تتضمن حلول المسائل الرياضية.