عن "يوم حساب"... رسائل من شيرين عبد الوهاب بمناسبة بلوغها الـ40

وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، رسائل مختلفة عبر حسابها على موقع "تويتر"، بمناسبة بلوغها 40 عاما، أمس الخميس.

في البداية غردت المطربة لجمهورها ومتابعيها: "كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي لي كان محبتكم، ورضا ربنا علي محبة الناس، أدمها علي يا رب، السنة دي أول مرة يأتي يوم ميلادي وأجد نفسي ضحك وسعيدة".

كل سنة وإنتم عيدي. دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 8, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى: "كل سنة كان يكون ذلك اليوم ده بالنسبة لي يوم حساب، ماذا فعلت وما الذين لم أفعله وما كان يجب أن أفعله، لكن هذا العام أشعر أن هناك شيء مختلف وأهدافي اختلفت".

كل سنة كان بيكون اليوم ده بالنسبالي يوم حساب أنا عملت إيه ومعملتش إيه وكان لازم أعمل إيه، لكن السنة ديه حاسة ان فيه حاجة مختلفة وأهدافي اختلفت. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 8, 2020

وأردفت: "سعيدة وأضحك لأنني أنظر إلى كل شيء بإيجابية، مثل أنني الحمد لله على مدار ٢٠ عاما لم أقصر في عملي وأديته بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل شيء فعلته وربنا كان توفيقه كبير".

سعيدة وبضحك علشان ببص علي كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمدلله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 8, 2020

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "على المستوى الشخصي أنا سعيدة جدا بأحسن زوج في الدنيا لأنه زوجي وأخي وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعائلتي ربنا يبارك لي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله الذي يجعلني أشعر أن كل البلاد بلدي".

على المستوي الشخصي انا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي و أخويا وصديقي وإبني و سعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي 🇪🇬 🇸🇦 🇦🇪 🇹🇳 🇲🇦 🇩🇿 🇸🇩 🇱🇧 🇧🇭 🇰🇼 🇴🇲 🇸🇾 🇮🇶 🇵🇸 🇯🇴 🇱🇾 🇾🇪 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 8, 2020

كما وجهت رسالة لزملائها بالوسط الفني قائلة: "سعيدة بنجاحي ونجاح زملائي وزميلاتي لأننا نسعد الناس بشغلنا وأتمنى يكونوا بصحة جيدة وأشكر كل إنسان ساعدني في حياتي لكي أصل لما أنا فيه الآن".

سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي انا فيه دلوقتي. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 8, 2020

​وكان المطرب المصري، حسام حبيب، هنأ زوجته شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، بمشاركته صورة له وهو يحتضنها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب حبيب مع الصورة رسالة إلى شيرين هي: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة انت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا، ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".