تسجيل
19:49 GMT09 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المطرب السوري جورج وسوف

    جورج وسوف ينشر فيديو من داخل ضيعته: النيران تقترب

    © AP Photo / Bilal Hussein
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103799/77/1037997749_0:123:2000:1248_1200x675_80_0_0_803db7336281f287595ca8ce9f526e6a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010091046786828-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8/

    شارك الفنان السوري، جورج وسوف، معجبيه ومتابعيه، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا له وهو يرصد اقتراب نيران الحرائق من ضيعته كفرون السورية.

    ويظهر وسوف في الفيديو وهو يتابع النيران الملتهبة، وعلق قائلا: "كله احترق، هذا ما بقى"، في إشارة منه إلى المناطق الي لم تصل النيران إليها، ومنها بيوت في قريته.

    وعلق جورج وسوف مع المقطع المصور الفيديو الذي شاركه: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح .. تلطف يا الله".

    وبعد أيام قليلة من إخماد حريق اندلع في ريف اللاذقية وحماه عادت، منذ يوم أمس الخميس، الحرائق لتشتعل مجددا، وبشكل أكبر وأشد، في ريف الساحل السوري والمناطق المتاخمة له.

    قام رواد موقع "فيسبوك" بنشر صور ومقاطع فيديو يظهر من خلالها امتداد الحريق على مساحات كبيرة من مناطق ريفية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

    حرائق تلتهم غابات ساحلية في سوريا
    © Sputnik . Morad Saeed
    خسائر بالأرواح والممتلكات... حرائق جديدة تجتاح مناطق عدة من الساحل السوري... صور وفيديو
    وناشد بعض ممن تواجدوا في المنطقة فرق الدفاع المدني في باقي المحافظات بمساندة فرق الإطفاء التي تقوم بإخماد الحرائق لأنها وعلى حد تعبير الصحفية صبا منصور "لا تكفي"، بسبب أن النيران التهمت بيوت المدنيين وكبدتهم أضراراً كبيرةً بالمنازل والسيارات والممتلكات العامة، مضيفة أن المنطقة تشهد حركة نزوح "ليس لها مثيل".

    وتابعت صبا حديثها لوكالة "سبوتنيك": "الفاجعة ستكون أكبر بكثير إذا لم يتدخل الطيران، لأن رؤية ما يحدث أصعب بكثير من شرحه بكلمات صغيرة".

    وأكدت أن فرق الدفاع المدني "بدأت بالوصول من باقي المحافظات، لتساعد قوى الجيش العربي السوري المشاركين في إخماد الحريق مع فرق الإطفاء والأهالي".

    ونوهت صبا إلى أن الحريق "تم بفعل فاعل"، مشيرة إلى أن "هذه الفترة من السنة أخف حرارة من شهري يوليو وأغسطس".

    وكشاهد على ما حدث، أفاد الصحفي سليمان منصور لوكالة "سبوتنيك" بتصريح، قال فيه: "للمرة الثانية خلال أقل من شهر تندلع حرائق لم يشهدها ريف اللاذقية من قبل حتى اللحظة"، مضيفا أن "أسباب الحريق ما زالت غير معروفة".

    وتابع منصور نقلا عن عناصر فوج الإطفاء في المنطقة، بأن "السبب المباشر لهذه الحرائق هي الرياح الشرقية الجافة والارتفاع غير العادي بدرجات الحرارة في مثل هذه الفترة من السنة".

    وأكد منصور أن "الحرائق شملت تقريبا كامل منطقة الريف الشمالي من مدينة اللاذقية والتي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة والوافدين لها من باقي المحافظات".

    وأشار إلى أن "النيران وصلت لمنطقة وادي قنديل التي تعتبر أهم مقصد للسياح وسكان المدينة حيث لاحظنا عملية إخلاء ونزوح كبرى من قبل السكان والسياح، كما طالت الحرائق مناطق البسيط وبلوران الحراجية وأم الطيور والقرى المحيطة فيها، وكان لافتاً وصول الحريق للطريق الذي يربط مدينة اللاذقية بهذه المناطق".

    وختم الصحفي سليمان منصور حديثه لـ"سبوتنيك"، بالقول: "فرق الأطفاء، وبالتعاون مع الأهالي يحاولون السيطرة على هذه الحرائق التي التهمت مئات الدونمات من الأراضي الحراجية والزراعية وسجلت حالتي وفاة وسبع حالات اختناق نتيجة الدخان وخسائر كبيرة بالممتلكات العامة، فيما تستمر المناشدات لتدخل الطيران الذي سوف يساعد بشكل كبير في أخماد هذه الحرائق".

    انظر أيضا:

    شاهد... ابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة
    حقيقة زواج جورج وسوف من ممثلة وراقصة سورية
    جورج وسوف ينضم إلى حفلات "الأونلاين"... ويعلن عن الموعد
    جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن كورونا... فيديو
    جورج وسوف يرد على تركي آل الشيخ
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, حرائق, سوريا, جورج وسوف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك