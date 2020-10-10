الشرطة تنقذ 3000 ضحية من مجزرة شهدت وفاة 17 ألفا.. فيديو

أعلنت الشرطة الإسبانية عثورها على نحو 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد.

وبحسب الشرطة الإسبانية، قضت الكتاكيت 3 أيام في صناديق دون طعام أو شراب، ونفق منها نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها.

وتم نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوانات، لكن نجا من بينها 3 آلاف فقط.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.