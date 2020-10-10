اصطياد ثعبان بحجم قياسي في الولايات المتحدة.. صورة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بلغ وزن الثعبان الذي يعد من أضخم أجناس الأفاعي في العالم، 47 كيلوغراما، وفقا لهيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا.
وتم اصطياد الثعبان على بعد 60 كيلومترا من ميامي، على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس اللذين التقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين.
A record-breaking 18' 9" 104 lbs. Burmese #python was captured! https://t.co/4f0KLAhnZz #invasive #nonnative #snake #Florida #Everglades #SFWMD pic.twitter.com/Ewa8u9KV8y— MyFWC (@MyFWC) October 8, 2020
ويصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، حيث استقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الماضي.
ووجدت الأفاعي نظاما بيئيا مثاليا لتكاثرها في منطقة إيفرغليدز الرطبة الشاسعة والتي تضم متنزها وطنيا مع محميات طبيعية.
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