دجاجة تدافع بشجاعة عن صغارها ضد أخطر أفاعي العالم وتحقق المستحيل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدجاجة تدافع عن صغارها ضد هجوم شنته أفعى كوبرا سامة.

ويظهر في الفيديو الدجاجة وهي تبعد أفراخها عن الأفعى، بينما تشن عليها هجمات متتالية مستعينة بمنقارها.

ونجحت الدجاجة في تفادي ضربات الأفعى أكثر من مرة، ومع توجيه الضربات المتتالية استسلمت الأخيرة وقررت الرحيل.

ولم يتم تحديد مكان تصوير الفيديو، إلا أن الكوبرا الملكية تعيش في مناطق جنوب شرق آسيا والهند.

يذكر أن السم المستخرج من عضة كوبرا الملك، كافي لقتل فيل ضخم أو 20 إنسانا.