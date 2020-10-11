"كنت أتمنى تكلمني بيني وبينك"... تامر حسني يرد على هجوم أحمد السقا

وأعرب السقا، خلال لقاء تليفزيوني، عن استيائه من ظهوره في الأفيش وكتابة أنه بطولة مشتركة معه، وأن ذلك ضره نفسيا، قائلا: "وافقت وتفاجئت بصورتي على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقني. لو تامر حسني قابلني وقال لي كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعي مسامح".
أول حصاد برنامج #السيرة_مع_وفاء_الكيلاني تامر حسني يرد علي أحمد السقا في ستوري علي الأنستجرام دا دليل علي النجاح الساحق البرنامج متشاف من المحيط للخليج بسم الله ماشاء الله يارب يديم نعمه النجاح والتميزعليكي ياملكه الأعلام العربي ودايما صدي برامجيك يوصل للعالم مش الوطن العربي بس❤️ pic.twitter.com/Oh4DMpzs2n
— Mohamed A Hassan (@6MohamedAHassan) October 10, 2020
وكان أحمد السقا قال خلال اللقاء التليفزيوني، حينما سئل عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني في مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".
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