يحيى الفخراني يكشف كواليس مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"... فيديو

كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، كواليس مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، لافتا إلي أن "العمل مميز ويحمل دورا جديدا لم يقدمه للجمهور من قبل.

وقال الفخراني، خلال لقاء تليفزيوني، "اسم عمله الجديد "نجيب زاهي زركش" تم اختياره لأنه اسم رنان وهو اسم الشخصية التي تلعب دور البطولة"، مضيفا أنه سيعود رمضان القادم بمسلسل اجتماعي لايت وبه كوميديا وهو موضوع أحبه جدا".

ونوه إلى أن "إكسسوارات شخصية "نجيب زاهي زركش" تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البذلة وغيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية".

وأكد الفخراني أنه "ملتزم بالإجراءات الاحترازية في ظل التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن نجله المخرج شادي الفخراني حريص على تطبيق ذلك معه، قائلا: "شادي غلس، لأنه قبل دخوله موقع التصوير يجعل الجميع يرتدي الكمامات ويراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفسه".