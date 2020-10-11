أحمد فهمي يكشف تفاصيل "المشاجرة" مع شيكابالا... فيديو

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تفاصيل المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك خلال حفل زفاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق شريف منير.

وقال فهمي، في تصريحات تليفزيوينة، "أولا مش الهدف خالص من الخناقة دي إن يحصل فتنة وجمهور الأهلي يبقى في ضهري وجمهور الزمالك في ضهره ونضرب، القصة كلها إن في اتنين صحاب قدام اتخانقوا".

وتابع : "والله اللى هقوله ده مش مزايدة، بس عمرى ما هقبل إن جمهور الأهلى يتشتم في مكان أنا موجود فيه، وأنا رفضت أتصالح مع شيكابالا في نهاية الفرح، لأن الغلط كان في حق جمهور الأهلي، وأنا رديت غيبة جمهور الأهلي، وهو اتفاجئ من الشتايم، وأنا آه شتمت كتير جدا".

وأضاف: "شيكابالا طلب مني إني أتوسطلة يروح الأهلي بعد مارجع من سبورتنج لشبونة"، وختم حديثه قائلا: "وقالي إمبارح إني بتحامى في جمهور الأهلي وإني شطبت فنيا، شرف ليا إن اللي يحامي عني واللي يشيلنى جمهور الأهلي".

وكان المقطع المصوّر الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وردا على الحادثة، علّق فهمي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قائلا: "أنا مش ممثل أهلاوي .. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

وشهد حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن.