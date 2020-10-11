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    احذريها... أطعمة شائعة قد تسبب الإجهاض

    © AP Photo / John Locher
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    تعتبر فترة الحمل من المراحل الهامة جدا بالنسبة لأي أسرة في العالم، حيث تنتظر العائلة فردا جديدا بفارغ الصبر، ليضفي على حياة الأسرة المزيد من الفرح والسعادة.

    وتخسر الأمهات هذه الفرصة في بعض الأحيان لأسباب صحية مختلفة، لكن بعض هذه الأسباب التي قد لا تكون معروفة، مثل الأطعمة، التي تحتوي على مواد أو عناصر من شأنها أن تسبب مشكلة لدى المرأة الحامل عند تناولها، لذلك تنصح أغلب الدراسات بالحذر منها، قدر الإمكان.

    وجع البطن
    © Depositphotos / Alex_F
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    ونشر موقع "timesofindia" في وقت سابق، مقالا تحدث فيه عن بعض الأطعمة التي قد تسبب الإجهاض لدى المرأة الحامل، وهذه الأطعمة هي:

    المأكولات المدخنة

    يجب على المرأة الحامل تجنب المأكولات البحرية المدخنة والمبردة (المصنفة عادة باسم nova أو lox) لأنها قد تكون ملوثة بمادة "الليستيريا"، ويمكن أن تسبب هذه المادة مشكلة شديدة قد تسبب الإجهاض.

    الأطعمة غير المطبوخة

    ينصح الأطباء بتجنب تناول الأطعمة غير المطبوخة أو التي تحتوي على عناصر غير مطبوخة في فترة الحمل، على سبيل المثال؛ يجب تجنب البيض النيئ أو الأطعمة التي تحتوي على بيض نيئ، مثل المايونيز محلي الصنع. يساعد طهي هذه الأطعمة في منع المخاطر المحتملة للتسمم الغذائي والسالمونيلا.

    الحليب غير المبستر

    يشير خبراء الغذاء إلى خطورة الحليب غير المبستر أو الخام أو الأطعمة التي يدخل فيا (مثل حالة البيض النيئ)، حيث من الممكن أن يتسبب الحليب غير المبستر بحدوث حالات تسمم لدى بعض النساء ما يشكل خطرا كبيرا على الحمل.

    الكبد الحيواني

    يعتبر الكبد من الأغذية الغية واللذيذة بالنسبة للكثيرين، لذلك تتناول الكثير من النساء هذا الطعام بحكم العادة أثناء فترة الحمل، لكن المشكلة التي قد لا يعرفها الجميع هي أن الكبد قد يحوي على سموم خطيرة في حال أخذه من حيوان مصاب أو مريض.

    ويحتوي الكبد على كميات عالية من فيتامين "أ" والكوليسترول، والاستهلاك الزائد من هذه العناصر يمكن أن يؤثر سلبًا على الجنين ويسبب الإجهاض.

    الصبار

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    © Photo / NASA's Goddard Space Flight Center/University of Arizona
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    ينصح الأطباء وخبراء الصحة بعدم تناول الصبار أو الأطعمة التي تحتوي على الصبار، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الحوض مما قد يؤدي إلى الإجهاض، ومن الأفضل تجنب كل أنواع منتجات الصبار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

    البطاطس النابتة

    يؤكد خبراء الصحة خطورة البطاطس التي نبتت عليها براعم (يتغير لون بعض أجزائها إلى الأخضر)، ليس فقط على النساء الحوامل بل على الجميع، دون استثناء، حيث تحتوي البطاطس عندما تنبت على سموم مختلفة ضارة بصحة الأم وطفلها، ويوجد السولانين في البطاطس ذات البراعم الخضراء ويمكن أن يكون ضارا لنمو الجنين.

    عصير الأناناس

    يشيع استخدام عصير الأناناس في وقت الولادة لجعل العملية سريعة وسهلة، حيث يحتوي الأناناس على البروميلين، الذي يمكن أن يجعل عضلات الرحم ناعمة وبالتالي يؤدي إلى خروج الطفل. لذلك إذا كنت تستهلكين عصير الأناناس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فقد يتسبب ذلك في الإجهاض.

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