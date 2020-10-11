شقيق هيا الشعيبي يدخل الأضواء... صور وفيديو

أحدث ظهور شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي باكيا في فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين المتابعين، معتبرين أنه كان محاولة منه للظهور وكسب التعاطف.

وشارك الشاب ثامر، شقيق الفنانة الكويتية مقطع فيديو تحدث من خلال عن تأثره الكبير وحزنة بسبب ما تمر به اخته هيا الشعيبي مؤخرا.

ووجه شقيق الفنانة الكويتية شكرا إلى جميع الأشخاص أو متابعي الفنانة الذين ساندوها في محنتها، والتي تسببت بجدل واسع بين الجمهور.

كما ظهرت في الفيديو، عاملة المنزل الخاصة بالفنانة الكويتية (ماما عايشة)، حيث ظهر عليها التأثر لما حضل مع الشعيبي، وطلب منها تسجيل فيدو مصور للتضامن مع شقيقته، بحسب موقع "صدى".

وحصد الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة من أجل الظهور وكسب التعاطف.

وقال بعض المتابعين على صفحاتهم إن شقيق الفنانة الكويتية حاول تزييف دموعه، "المبالغ بها" على حد تعبيرهم، وأنه يستغل أزمة شقيقته لكسب المتابعين وحصد التعاطف.

وتسبب فيديو نشر على صفحة الفنانة الكويتية في تطبيق "سناب شات" باستدعائها من قبل السلطات بسبب تضمنه حركات اعتبرت "ايحاءات جنسية" و "مخلة بالآداب".