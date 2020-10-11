5 أسباب لزيادة دهون البطن

تسبب بعض العادات الخاطئة زيادة نسبة دهون البطن بصورة مستمرة، خاصة عند النساء وهو ما يؤدي في النهاية إلى ظهور "الكرش".

© Photo / Pixabay//jarmoluk باحثون: السمنة قد تجعل لقاح "كوفيد 19" غير فعال على الإطلاق "بوب شوجر" الأمريكي، مشيرا إلى أن نوعية الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها يوميا تكون مسؤولة عن ظهور الدهون بصورة أكبر، إضافة إلى الحالة النفسية لبعض الناس خاصة عندما يتقدم السن.

1- الإكثار من المشروبات الغازية

يسرف البعض في تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكافيين.

وتسبب كلاهما ارتفاع سكر الدم والشعور بالجوع المستمر ما يؤدي إلى تخزين نسبة أكبر من الدهون في منطقة البطن.

2- تناول الحلوى بكميات كبيرة

تتبع بعض النساء عادات غذائية خاطئة منها تناول كميات كبيرة من الحلوى بصورة مستمرة وهو ما يؤدي إلى تراكم الدهون على منطقة البطن.

3- نسبة البروتين

عندما يتناول الشخص أطعمة بها نسب بروتين منخفضة فإن ذلك يؤدي إلى إفراز هرمونات تحفز الشعور بالجوع وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام الذي يؤدي لزيادة نسبة الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

4-الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على دهون مهدرجة تجعل مقاومة الإنسولين في الجسم أكبر، وهو ما يؤدي لزيادة نسبة الدهون التي تتراكم حول منطقة البطن.

5- وصول النساء لسن اليأس

عندما تصل النساء لسن اليأس يبدأ هرمون الأستروجين في إرسال إشارات إلى الجسم ليبدأ في تخزين الدهون في منطقة البطن وهو ما يؤدي إلى تراكمها.