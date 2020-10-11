طريقة مدهشة لحصاد المحاصيل آليا... فيديو

أصبحت الزراعة واحدة من المجالات التي تعتمد على استخدام الوسائل الحديثة بصورة متزايدة بداية من زراعة الأرض حتى حصادها.

ورغم تفاوت الوسائل التكنولوجية بين دولة وأخرى في طرق ومراحل استخدامها، إلا أن استخدام أي منها في مراحل الزراعة يحدث طفرة كبرى في عائد المحاصيل وتكاليف الزراعة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" استخدام معدات لحصاد إحدى المحاصيل بدقة عالية بواسطة اثنين من المعدات اللتان تعملان بتناغم كبير.

ويرصد الفيديو قيام إحدى المعدات بحصاد المحاصيل مع على الأرض في حين تسير بجوارها معدة أخرى مجهزة بصندوق لجمع المحاصيل التي يتم حصادها في ذات الوقت.