جسر خاص لعبور السرطان بمدينة أسترالية... فيديو

ينتشر حيوان السرطان في جزيرة كريسماس في أستراليا ويتعرض لمخاطر كبيرة خلال عبور الطريق المار بين مناطق انتشاره.

ولحماية هذا الحيوان القشري من مخاطر عبور الطريق تم إنشاء جسر خاص به على إحدى الطرق يستطيع تسلقه من إحدى جانبي الطريق إلى الناحية الأخرى دون أن يتعرض لأي ضرر.

Road crossing for crabs 🦀



Christmas Island, Australia pic.twitter.com/p2eDrwRWhg — Buitengebieden (@buitengebieden_) October 11, 2020

ويظهر في الفيديو عشرات السرطانات وهي تتحرك مسرعة نحو الكوبري الذي تم تصميمه بطريقة خاصة حتى لا تنزلق السرطانات من على سطحه خلال عملية العبور.

وتنتشر السرطانات في كل محيطات العالم حيث المياه المالحة، لكن بعضها ينتشر في المياه العذبة والبر، خاصة في المناطق الإستوائية.