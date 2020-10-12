رفع السرية عن هاتف "وان بلس 8 تي" الجديد قبل عرضه...فيديو

نشرت شركة OnePlus، مقطعا مصورا لهاتفها الجديد OnePlus 8T، قبل أن يتم عرضه يوم الأربعاء 14 أكتوبر.

يتميز النموذج المميز باللون AQUAMARINE بتصميم لامع، حيث من المتوقع أن تتوافق هذه الألوان مع أذواق المستخدمين.

كما يأتي هاتف OnePlus 8T هذا العام بتصميم خفيف الوزن ونحيف أيضا، حيث يصل وزن الهاتف إلى 188 غراما، كما يتميز الهاتف بسماكة 8.4مم، أيضاً أكد Liu Zuohu الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس على أن هاتف ONEPLUS 8T سيكون أحد أخف وأنحف الهواتف الذكية المنافسة في الأسواق.

وسيكون الهاتف مزود بشاشة AMOLED مرنة تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 غيغا بايت رام، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11.