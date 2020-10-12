أحمد السقا يعتذر من تامر حسني بعد انتقاده على الهواء... هكذا كان رد فعل الأخير

اعتذر الفنان المصري، أحمد السقا، من الفنان، تامر حسني، بعدما تحدث علنا في وسائل الإعلام عن غضبه منه بسبب أحد المواقف.

وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وجه السقا رسالة إلى تامر حسني جاء فيها: "رساله الى صديق عزيز صديقى وأخي العزيز تامر حسني، أنت تعلم ما بيني وبينك عيش وملح وأمور كتيرة، قد أكون أخطأت أنني تحدثت في الموضوع على الهواء، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. لن أطيل عليك أكثر من هذا ولو أنا غضبت قليلا وأنت غضبت قليلا نبقى خالصين يا عم".

ثم أعرب السقا لتامر حسني عن رغبته في أن يشاركه الغناء بحفله الغنائي المقبل قائلا له: "تامر حسنى ما بينا كتير لا تغضب مني وحقك علي... وميعادنا الحفلة القادمة".

من جانبه، رد تامر حسني على اعتذار أحمد السقا قائلا له: "حبيبي يا صاحبي حصل خير.. أنا عمري ما أغضب منك أبدا، ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها.. جايز كان هناك بيننا ولاد حلال كتير.. أنت السقا حبيب قلبي وهكذا سينتظرنا الجمهور الحفلة القادمة بجد.. سخّن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".

وكان محمد هنيدي سخر من السجال الذي كان قائما بين أحمد السقا وتامر حسني موجها حديثه إليهما قائلا: "عايز رقم تامر يا سقا كلمه بدل ما انتوا فضحينا على الفضائيات والسوشيال ميديا كده؟".

​وكان أحمد السقا قال خلال استضافته في برنامج "السيرة" الجمعة الماضية، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية حينما سئل عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني في مسلسلي "ولد الغلابة" وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأعرب السقا خلال اللقاء عن استيائه من ظهوره في الأفيش وكتابة أنه بطولة مشتركة معه، وأن ذلك ضره نفسيا، قائلا: "وافقت وتفاجئت بصورتي على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقني. لو تامر حسني قابلني وقال لي كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعي مسامح".

وأعرب تامر حسني عن انزعاجه من حديث أحمد السقا عنه في البرنامج التلفزيوني أنه غاضب منه، وقال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف بأنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكدا أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التلفزيون، بل كان لابد أن يكون هذا الكلام "بينهم وبين بعض".