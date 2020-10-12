"أروع رجل"... دينا الشربيني تكشف صورا خاصة مع عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59

احتفلت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ59 بطريقة مختلفة.

وشاركت الشربيني مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي يتضمن صورا خاصة تجمعها بعمرو دياب، وكتبت معها بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد.. أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، كريم، شجاع.. أنت بالفعل تمتلك كل تلك الصفات.. عيد ميلاد سعيد ستظل الأول والوحيد".

وصاحب المقطع المصور أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب التي ظهرت دينا الشربيني فيها كموديل.

ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية "أماكن السهر" كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.