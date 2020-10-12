"حدث في مثل هذا اليوم"... أحلام تشارك صورة نادرة لها قبل 25 عاما

احتفلت الفنانة الإماراتية، أحلام، اليوم الاثنين، بمرور 25 عاما على مشوارها الفني.

وشاركت أحلام جمهورها ومتابعيها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غلاف أول ألبوم غنائي لها الذي حمل اسم "مثير"، وغردت معها: "حدث في مثل هذا اليوم صدور أول ألبوم غنائي بتاربخ 12/10/1995، واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي، أشكر الله أولا ثم الشكر لبلادي الإمارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي، كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي ".

#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات🇦🇪 على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي #احلام #احبك_موت pic.twitter.com/f55qDLdt1b — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 12, 2020

وكانت أحلام كشفت قبل أسبوع عن تطورات حالتها الصحية بعد مرور ثلاثة أيام من تلقيها لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس "كورونا" المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.

وغردت أحلام عبر حسابها على موقع "تويتر": "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ(كوفيد-19) الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائما، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".

وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".

ويظهر الفيديو أنها "بالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقا لإنقاذ العالم من هذه العدوى".

وبذلك، تصبح أحلام هي أول فنانة عربية تخضع لتجربة لقاح "كورونا" المستجد.