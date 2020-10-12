بسبب كورونا... سنغافورة تحول طائرات متوقفة إلى مطاعم

أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية تحويل طائرتين من طراز "A380" متوقفتين إلى مطاعم مؤقتة، في خطوة لربح بعض الأموال بعد تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ذا بيزنيس تايمز"، فإن شركة الطيران أكدت أن جميع المقاعد في مطاعمها المؤقتة تم حجزها في غضون 30 دقيقة من الإعلان عنها، مبينة أن نحو نصف المقاعد في كل طائرة ستكون متاحة، بما يتماشى مع إرشادات السلامة في المطاعم بشأن المسافة الآمنة.

وقال المتحدث باسم الشركة "نظرا للطلب الكبير والاهتمام من العملاء، ستعيد الخطوط الجوية السنغافورية فتح قائمة الانتظار على موقع KrisShop.com لفترة محدودة من الساعة 6 مساءً في 12 أكتوبر للعملاء، الذين لا يزالون مهتمين بتجربة مطعم A380 @ Changi".

وتبلغ تكلفة الغداء لمدة ثلاث ساعات 50 دولارًا سنغافوريًا في المقصورة الاقتصادية، و90 دولارًا سنغافوريًا لأولئك الذين يرغبون في الجلوس في المقصورة الاقتصادية الممتازة، و300 دولارًا سنغافوريًا لدرجة رجال الأعمال و600 دولارًا سنغافوريًا للأجنحة.

وكانت الخطوط الجوية السنغافورية أعلنت عن خسارة قياسية بلغت 827 مليون دولار أمريكي حتى يونيو/حزيران الماضي، وقامت بالاستغناء عن 20% من قوتها العاملة بسبب جائحة كورونا.