"مش بتاع الكلام ده"... حمادة هلال ينفي شائعة عنه

حسم المطرب المصري، حمادة هلال، الجدل المثار حول استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تنتمي إلى أغاني "المهرجانات الشعبية".

ورغم أن الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إسلام ساسو، اللذان تعاونا سويا في الأغنية الناجحة "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، فقد نفى حمادة هلال انتمائها لـ"المهرجانات الشعبية"

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فقد أكد هلال أن الأغنية لن تنتمي إلى "المهرجانات الشعبية"، مازحا: "أنا مش بتاع الكلام ده".

وانتهى حمادة هلال من تسجيل الأغنية الجديدة، التي من المقرر أن يطرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

يشار إلى أن العديد من المطربين المصريين تعاونوا مؤخرا مع فناني "مهرجانات شعبية"، مثل أحمد سعد الذي غنى مع حسن شاكوش أغنية "100 حساب"، وأثارت أزمة في نقابة الموسيقيين المصريين.

كما طرح المطرب حكيم في شهر يوليو/ تموز أغنية "صاحب أونطة" من تأليف محمد الفنان الذي نجح في مهرجان "أنا جدع"، وكذلك المطرب، محمد نور، الذي صدر له في شهر أغسطس/ آب أغنية "جاني في ملعبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موزع المهرجانات الشهير، إسلام ساسو.

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا في شهر فبراير/ شباط بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية نهائيا.

وصدر القرار بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".