إلغاء حفل سعد لمجرد في القاهرة بعد حملة "عنيفة" ضده

حذف موقع تيكتس مارشيه الأيقونة الخاصة بحفل مسرح "كايرو شو"، الذي كان سيحيه الفنان المغربي سعد لمجرد، في القاهرة.

وكان من المقرر أن يقيم لمجرد حفلا غنائيا في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر القادم، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح.

وثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر إعلان الحفل، معتبرين أنه لا يجب إقامة حفل لمتهم في قضايا اغتصاب.

نبذة عن الفنان العالمي سعد لمچرد:



١- ٣ قضايا إغتصاب لثلاثة فتيات ما بين ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٢- تم إيداعه في السجن لمدة شهرين ونصف وبقي تحت المراقبة القضائية طول مدة التحقيق.

٣- تم إحالته في يناير ٢٠٢٠ إلى المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة إغتصاب فتاة عام ٢٠١٧



#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/1LUAFysi3O — دانتيلا (@DantillaSpeaks) October 11, 2020

​وبحسب موقع "إعلام دوت أورج"، جاء حذف موقع تيكست مارشيه لأيقونة الحفل بعد ساعات قليلة، من حذف كايرو شو، لجميع البوسترات الدعائية الخاصة بالحفل من على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض لمجرد لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهمًا في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

ودشن الرافضون لحفل لمجرد هاشتاغ "#سعد_لمجرد_مُغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر" الذي تصدر مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية.