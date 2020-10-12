"مايكروسوفت" تحذر مستخدمي أحد برامج "ويندوز" من انتهاء صلاحيته في 13 أكتوبر

أصدرت شركة "مايكروسوفت" تحذيرا للأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون Windows 10 Fall Creators Update، الذي يحمل الإصدار رقم 1709، حيث سينتهي نظام التشغيل عن العمل الأسبوع المقبل في 13 أكتوبر 2020

مما يعني أنه لن يتم إجراء تحديثات أمنية على الأجهزة التي تعمل بالإصدار 1709.

وجاء في بيان الشركة "سيصل إصداري Enterprise و Education لنظام التشغيل Windows 10، الإصدار 1709 إلى نهاية الخدمة في 13 أكتوبر 2020. وبعد هذا التاريخ، لن تتلقى الأجهزة التي تعمل بهذه الإصدارات من Windows 10، الإصدار 1709 تحديثات الأمان. نوصي بتحديث هذه الأجهزة إلى إصدار مدعوم في أقرب وقت ممكن للاستمرار في تلقي تحديثات الجودة الشهرية مع إصلاحات الأمان وغير المتعلقة بالأمان".

ويعتبر الإصدار 1809 من Windows 10 هو البرنامج التالي المعرض للإيقاف وعدم تلقي الدعم.

في الشهر المقبل، سوف يصل تحديث Windows 10 October 2018 (الإصدار 1809) أيضا بالموعد النهائي لنهاية الخدمة، لكن هذا سيؤثر على إصدارات Home و Pro و Pro Education من نظام التشغيل.

وأنهى Windows تحديث Windows 10 أكتوبر 2020 القادم (الإصدار 20H2)، والذي من المقرر طرحه للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما نشر موقع wccftech.

وتوصي الشركة المستخدمين بالترقية إلى Windows 10 May 2020 Update (الإصدار 2004) نظرًا لأن Microsoft قد عالجت جميع أخطاء ما بعد الإصدار تقريبا، مما يجعلها الإصدار الأكثر استقرارا والمتاح حاليا.